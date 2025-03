Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l'Italia sfida la Germania per i quarti di Nations League

Ci sono appuntamenti calcistici anche in questo giovedì 20 marzo. Iniziano le sfide di Nations League, l'Italia affronta a Milan la Germania per l'andata dei quarti di finale. Per la Nazionale di Spalletti appuntamento alle 20.45 su Rai 1. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI' 13 MARZO

18.00 Turchia-Ungheria (Nations League) - UEFA TV

18.00 Armenia-Georgia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Italia-Germania (Nations League) - RAI 1

20.45 Olanda-Spagna (Nations League) - UEFA TV

20.45 Croazia-Francia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Danimarca-Portogallo (Nations League) - UEFA TV

20.45 Ucraina-Belgio (Nations League) - UEFA TV

20.45 Austria-Serbia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Grecia-Scozia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Kosovo-Islanda (Nations League) - UEFA TV

20.45 Bulgaria-Irlanda (Nations League) - UEFA TV

20.45 Slovacchia-Slovenia (Nations League) - UEFA TV