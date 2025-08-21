Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: playoff Conference con la Fiorentina

di Antonio Noto

In questo giovedì 21 agosto proseguono gli appuntamenti calcistici. Alle ore 21:00 scende in campo la Fiorentina che per i playoff di Conference League affronta il Polissya. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 21 AGOSTO

19.00 Hacken-Cluj (Playoff Conference League) - ONEFOOTBALL

21.00 Polissya-Fiorentina (Playoff Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW