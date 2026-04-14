Lukaku tornerà non prima di una settimana: c'è la prima conseguenza dal club

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Prima del Milan, il ds Manna aveva indicato questa settimana per il ritorno di Lukaku. Big Rom, invece, ora è atteso in sede all’inizio della prossima, già da lunedì 20. Per ora resta in Belgio, dove ha scelto di stare sin dalla sosta per un problema all’ileopsoas, contrariamente alla richiesta del Napoli di rientrare (aperto il procedimento disciplinare). Lukaku continuerà a svolgere allenamento personalizzato e riabilitazione ed è sempre in contatto con il club, con cui condivide tutte le informazioni e i dati utili a seguire e monitorare i progressi a distanza. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.