Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 32° turno di Serie A
In questo lunedì 13 aprile termina la 32ª giornata di Serie A con l'ultimo match in programma: Fiorentina-Lazio. Si gioca anche il Monday Night di Liga, e Premier League. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 13 APRILE
13.00 Verona-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Torino-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.00 Milan-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.00 Vukovar-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
20.30 Benevento-Cavese (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Crotone-Catania (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Picerno-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.30 Renate-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
20.30 Dolomiti Bellunesi-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
20.30 Valladolid-Eibar (Segunda Division) - DAZN
20.45 Fiorentina-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Manchester United-Leeds (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Levante-Getafe (Liga) - DAZN
