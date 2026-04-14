Infortuni Napoli: può esserci un recupero per la Lazio
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Si torna in campo oggi per il Napoli dopo il giorno di riposo concesso ieri da Conte ai suoi calciatori. All'orizzonte la sfida contro la Lazio in programma sabato alle ore 18 al Maradona. Lazio che ieri ha perso nel posticipo contro la Fiorentina al Franchi. Come riportato dal Cds oggi in edicola, sono da valutare Rrahmani, l’unico degli indisponibili a nutrire concrete speranze di recupero: le sue condizioni, però, verranno valutate quotidianamente fino alla vigilia. Fuori causa Di Lorenzo, atteso a fine aprile, Lukaku, Neres e Vergara. Il Maradona viaggia verso un altro sold out.
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