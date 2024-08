Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte con Bayern e Real, poi 4 sfide di A

vedi letture

Oggi si gioca la seconda giornata di Serie A con Torino-Atalanta e Fiorentina-Venezia alle 18:30, mentre in serata ci saranno Napoli-Bologna e Roma-Empoli alle 20:45. Inoltre, si disputano due gare di Serie B, Catanzaro-Juve Stabia e Mantova-Cosenza, che chiudono il secondo turno. Scende in campo anche la Serie C con diverse partite in programma

15.30 Wolfsburg-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT

17.00 Real Madrid-Valladolid (Liga) - DAZN

17.30 Liverpool-Brentford (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K

17.30 St. Pauli-Heidenheim (Bundesliga) - SKY SPORT

18.00 Picerno-Avellino (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT

18.00 Lecco-Clodiense (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Gubbio-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Virtus Verona-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Pro Patria-Renate (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Torino-Atalanta (Serie A) - DAZN, DAZN 1

18.30 Fiorentina-Venezia (Serie A) - DAZN e DAZN 1

19.00 Leganes-Las Palmas (Liga) - DAZN

19.15 Alaves-Betis (Liga) - DAZN

20.30 Catanzaro-Juve Stabia (Serie B) - DAZN

20.30 Mantova-Cosenza (Serie B) - DAZN

20.45 Napoli-Bologna (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Roma-Empoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

20.45 Entella-Milan Futuro (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Vicenza-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Messina-Potenza (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Arezzo-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Turris-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT

21.30 Atletico Madrid-Girona (Liga) - DAZN