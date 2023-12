Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: start alle 12.30, chiudono Roma-Fiorentina ed il Barça

Tutto il calcio trasmesso oggi, 10 dicembre 2023, dalle televisioni italiane

Tutto il calcio trasmesso oggi, 10 dicembre 2023, dalle televisioni italiane: dalla Primavera al calcio femminile, dalla Serie A alla Serie C, passando per i campionati esteri. Il massimo campionato italiano si chiuderà alle 20:45 col big match Roma-Fiorentina su DAZN (con Napoli spettatori interessato). E a proposito di Napoli in campo anche il Napoli femminile su DAZN.

11.00 Sassuolo-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Bologna-Lazio (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

12.30 Frosinone-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Roma-Milan (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Nizza-Reims (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

13.00 Lecce-Empoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Arsenal-Chelsea (Women's Super League) - DAZN

14.00 Atletico Madrid-Almeria (Liga) - DAZN

14.00 Torres-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

14.00 Lucchese-Fermana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Rimini-Carrarese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Sestri Levante-Ancona (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.00 Eintracht Francoforte-Hoffenheim (Bundesliga femminile) - DAZN

14.30 Sampdoria-Fiorentina (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Monza-Genoa (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Luton-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO

15.00 Torino-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Napoli-Como (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Stoccarda-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

16.15 Parma-Palermo (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Reggiana-Brescia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Como-Modena (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Granada-Athletic (Liga) - DAZN

16.15 Perugia-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.15 Sorrento-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

16.30 Betis-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN

17.30 Tottenham-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

17.30 Colonia-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

18.00 Salernitana-Bologna (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Cadice-Osasuna (Liga) - DAZN

18.30 Benevento-Avellino (Serie C) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 251)

18.30 Foggia-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

19.45 Tottenham-Manchester United (Women's Super League) - DAZN

20.45 Roma-Fiorentina (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Lorient-Marsiglia (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT CALCIO

21.00 Barcellona-Girona (Liga) - DAZN