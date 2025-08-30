Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: stasera Napoli-Cagliari, in campo anche la Primavera

Oggi, sabato 30 agosto, giornata piena di appuntamenti calcistici: si parte in mattinata con il Campionato Primavera, che vede scendere in campo anche il Napoli contro il Verona alle ore 11:00. Poi ecco anche i principali campionati europei, tra cui la Serie A che in serata manda in scena la prima dei campioni d'Italia allo Stadio Maradona: c'è Napoli-Cagliari alle 20:45. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 30 AGOSTO

10.30 Cesena-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

11.00 Napoli-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Holstein Kiel-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

13.30 Chelsea-Fulham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.30 Sassuolo-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Werder Brema-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

16.00 Manchester United-Burnley (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Tottenham-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

16.30 Juventus-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.30 Parma-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

16.30 Volendam-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

17.00 Alaves-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

18.00 Cavese-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Bra-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Campobasso-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.00 Triestina-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.00 Renate-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

18.15 Westerlo-Anversa (Campionato belga) - DAZN

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Parma-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Bologna-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.30 Leeds-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

18.30 Augsburg-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

19.00 Juve Stabia-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

19.00 Mantova-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

19.00 Oviedo-Real Sociedad (Liga) - DAZN

19.30 Girona-Siviglia (Liga) - DAZN

19.45 San Lorenzo-Huracan (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

20.00 PSV-Telstar (Eredivisie) - COMO TV

20.00 Al Okhdood-Al Ittihad (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Napoli-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Pisa-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Cesena-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Palermo-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Spezia-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Juventus Next Gen-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Potenza-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Gubbio-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Foggia-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Trapani-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

21.00 Varazdin-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV

21.05 Tolosa-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

21.30 Real Madrid-Maiorca (Liga) - DAZN

21.30 Sporting-Porto (Campionato portoghese) - DAZN