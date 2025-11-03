Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 10ª giornata di Serie A

vedi letture

In questo lunedì 3 novembre termina la decima giornata di Serie A. Alle 18.30 si affrontano a Reggio Emilia Sassuolo e Genoa, a chiudere il turno è il Monday Night tra Lazio e Cagliari. Si gioca anche In Serie C e in Liga e Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 3 NOVEMBRE

14.30 Monza-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.30 Torino-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Sassuolo-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Albinoleffe-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Vis Pesaro-Juventus Next Gen (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Alcione-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Valladolid-Granada (Segunda Division) - DAZN

20.45 Lazio-Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Sunderland-Everton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Oviedo-Osasuna (Liga) - DAZN