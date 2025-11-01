Milinkovic-Savic è un muro da rigore: ci sono due statistiche da capogiro

Prima di Vanja Milinkovic-Savic su Camarda e Morata, l'ultimo portiere del Napoli ad aver parato due rigori in due giornate consecutive di Serie A era stato Morgan De Sanctis nel 2009/10 su Miccoli (Palermo) e Lucarelli (Livorno). In totale, per l'estremo difensore serbo fanno sei penalty respinti su dieci affrontati dal 2024/25. A riportare il dato è il giornalista Giuseppe Pastore.