Il Maradona è un fortino: il Napoli ha la miglior striscia di imbattibilità dei top-5 campionati
Il Napoli in questo inizio di stagione aveva vinto tutte le partite giocate in casa e, seppur oggi contro il Como sia arrivato un pareggio, gli azzurri mantengono aperta la serie di partite consecutive senza sconfitta in casa. Nello specifico, la squadra di Antonio Conte non perde da 16 partite allo Stadio Diego Armando Maradona: si tratta della migliore striscia di imbattibilità aperta nei top 5 campionati europei.
