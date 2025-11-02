Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, c'è Milan-Roma
In questa domenica 2 novembre continua la decima giornata di Serie A, che tra le varie partite vedrà andare in scena il big match Milan-Roma alle ore 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 2 NOVEMBRE
11.00 Lazio-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Lecce-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Verona-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Livorno-Forlì (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Triestina-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 259) e NOW
12.30 Roma-Inter (Serie A femminile) - DAZN e RAI SPORT
13.00 Cesena-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.00 Levante-Celta (Liga) - DAZN
14.00 Celtic-Rangers (Coppa di Lega scozzese) - COMO TV
14.30 Gubbio-Ternana (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Vicenza-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Crotone-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Potenza-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Cittadella-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Torres-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Scafatese-Sassari Latte Dolce (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Fiorentina-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Torino-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Bari-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Catanzaro-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 West Ham-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Bologna-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Juventus-Ternana (Serie A femminile) - DAZN
15.00 Amburgo-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN
15.30 Colonia-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Slaven Belupo-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
16.15 Alaves-Espanyol (Liga) - DAZN
17.15 Monza-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Manchester City-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Wolfsburg-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Ravenna-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Latina-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Sambenedettese-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pontedera-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Giugliano-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Parma-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Sassuolo-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Barcellona-Elche (Liga) - DAZN
19.30 Sampdoria-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Estudiantes-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Benevento-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Lecco-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Lumezzane-Renate (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Milan-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Brest-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Betis-Maiorca (Liga) - DAZN
21.30 Porto-Braga (Campionato portoghese) - DAZN
22.00 Italia-Messico (Mondiali Under 17 femminili) - RAIPLAY SPORT 1 e FIFA+
