Il Napoli impatta sul muro del Como, finisce 0-0: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

di Daniele Rodia

Non va oltre lo 0-0 il Napoli di Antonio Conte contro il Como di Fabregas: una gara a scacchi quasi noiosa dove la tattica vince sulle emozioni. Milinkovic-Savic para un calcio di rigore a Morata al 26' del primo tempo portando a 6 su 10 il suo score sui calci di rigore.