Focus mercato alla DS di Venerato: nei desideri di Spalletti un big del suo vecchio Napoli

Stasera alla 'Domenica Sportiva' su Rai Due esclusivo focus di mercato sulla nuova Juventus di Luciano Spalletti curato dal giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato. In esclusiva tutte le nuove idee del tecnico toscano. Nella lista dei desideri anche un ex big del suo vecchio Napoli.

