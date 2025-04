Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 33ª giornata di Serie A

Anche oggi 21 aprile nel giorno di Pasquetta il calcio non si ferma. Termina la 33ª giornata di Serie A: start alle 12:30 con Torino-Udinese, alle 15:00 Cagliari-Fiorentina, alle 18:00 Genoa-Lazio e a chiudere Parma-Juventus alle 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e i posticipi di Premier League e Liga spagnola. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 21 APRILE

12.00 Roma-Udinese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Torino-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Sudtirol-Bari (Serie B) - DAZN

14.00 Monza-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Cagliari-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Brescia-Reggiana (Serie B) - DAZN

15.00 Cittadella-Salernitana (Serie B) - DAZN

15.00 Juve Stabia-Sampdoria (Serie B) - DAZN

15.00 Mantova-Catanzaro (Serie B) - DAZN

15.00 Palermo-Carrarese (Serie B) - DAZN

15.00 Sassuolo-Frosinone (Serie B) - DAZN

15.00 Spezia-Cosenza (Serie B) - DAZN

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Pineto-Entella (Serie C) - SKY SPORT MAX e NOW

15.00 Ternana-Pianese (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Gubbio-Milan Futuro (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Torres-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Legnago-Pescara (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Campobasso-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Sestri Levante-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Vis Pesaro-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Pontedera-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

15.00 Arezzo-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

16.00 Sampdoria-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.30 Modena-Cesena (Serie B) - DAZN

17.55 Al Hilal-Al Shabab (Saudi League) - SOLOCALCIO

18.00 Genoa-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Pisa-Cremonese (Serie B) - DAZN

20.30 Eibar-Malaga (Segunda Division) - DAZN

20.45 Parma-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Tottenham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Girona-Betis (Liga) - DAZN