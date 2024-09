Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: apre la Roma, chiudono Inter ed Atletico Madrid

Continuano le sfide del quarto turno di Serie A: alle 12.30 la sfida fra Genoa e Roma, mentre alle 15.00 sono due le gare in programma, Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce. Alle 18.00 Cagliari-Napoli, mentre alle 20.45 andrà in scena Monza-Inter. In campo anche la Serie B con quattro gare alle 15.00, poi tanta Serie C e le sfide dei grandi campionati europei.

Ecco dove vedere tutte le partite di oggi, domenica 15 settembre.

12.30 Genoa-Roma (Serie A) - DAZN, DAZN 1

14.00 Celta-Valladolid (Liga) - DAZN

15.00 Atalanta-Fiorentina (Serie A) - DAZN, DAZN 1

15.00 Torino-Lecce (Serie A) - DAZN, DAZN 2

15.00 Tottenham-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K

15.00 Carrarese-Sassuolo (Serie B) - DAZN

15.00 Cosenza-Sampdoria (Serie B) - DAZN

15.00 Reggiana-Sudtirol (Serie B) - DAZN

15.00 Salernitana-Pisa (Serie B) - DAZN

15.00 Napoli-Inter (Serie A femminile) - DAZN

16.15 Girona-Barcellona (Liga) - DAZN

16.30 Porto-Farense (Campionato portoghese) - DAZN

17.30 Wolverhampton-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO

17.30 Mainz-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT

18.00 Cagliari-Napoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

18.30 Las Palmas-Athletic (Liga) - DAZN

18.30 Vicenza-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Caldiero-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Trento-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Clodiense-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Monza-Inter (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Triestina-Atalanta (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

20.45 Cavese-Avellino (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

20.45 Perugia-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Ternana-Pineto (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Altamura-Benevento (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT

21.00 Atletico Madrid-Valencia (Liga) - DAZN