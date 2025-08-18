Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: i posticipi di Premier e Liga

C'è del calcio da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, lunedì 18 agosto 2025. Si concludono i lunghi fine settimana dei primi campionati internazionali che sono già cominciati a cavallo del Ferragosto, di seguito gli incontri del monday night di Premier League, Liga e massima serie del Portogallo, con i relativi canali sui quali sono trasmessi.

21.00 Leeds - Everton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Elche - Betis (Liga) - DAZN

21.15 Gil Vicente - Porto (Campionato portoghese) - DAZN