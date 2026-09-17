Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: esordio Juve in Europa League
Giornata ricca di calcio in TV quella di giovedì 17 settembre 2026, con l’Europa League e la Serie C in primo piano. Alle 18.45 spazio a Levski Sofia-Salisburgo e OFI Creta-Hoffenheim, mentre alle 21 toccherà alla Juventus, impegnata contro il NEC. In programma anche Liga e Carabao Cup. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDi' 17 SETTEMBRE
18.30 Cittadella-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
18.30 Desenzano-Lecco (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.30 Pergolettese-Folgore Caratese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.30 Lumezzane-Novara (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
18.30 Pro Vercelli-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
18.30 Albinoleffe-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
18.45 Levski Sofia-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
18.45 OFI Creta-Hoffenheim (Europa League) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
19.00 Betis-Getafe (Liga) - DAZN
20.30 Manchester City-Norwich (Carabao Cup) - COMO TV
21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT(canale 251) e NOW
21.00 Juventus-NEC (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 252) e NOW
21.00 Real Sociedad-Bournemouth (Europa League) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
21.00 Besiktas-Marsiglia (Europa League) - TV8, SKY SPORT(canale 254) e NOW
21.00 Crystal Palace-Lech Poznan (Europa League) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
21.00 Union Brescia-Treviso (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
21.00 Carpi-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
21.00 Giana Erminio-Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
21.00 Renate-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
21.30 Malaga-Villarreal (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2026-2027
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|Fiorentina
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