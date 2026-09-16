Scelte capovolte sulle corsie: Lang ha convinto Allegri
Il Napoli prepara la sfida del Franchi contro la Fiorentina e Massimiliano Allegri valuta alcune novità nell’undici iniziale. Una delle principali potrebbe riguardare Noa Lang, candidato a conquistare una maglia da titolare. L’attaccante olandese era stato preso in considerazione dal primo minuto già contro il Bologna, ma alla fine il tecnico aveva scelto di affidarsi ad Antonio Vergara. Stavolta le gerarchie potrebbero cambiare, con Lang che appare avanti nel ballottaggio per un posto nell’attacco azzurro.
Fiorentina-Napoli, Allegri pensa a Noa Lang dal primo minuto al Franchi
A spingere verso questa soluzione sono anche le indicazioni arrivate nell’ultima partita. Il suo ingresso contro il Bologna ha offerto segnali incoraggianti, non soltanto per la capacità di incidere nella fase offensiva, ma anche per la disponibilità mostrata nel lavoro senza palla.
Allegri, però, si aspetta un ulteriore salto di qualità. La richiesta è quella di diventare più determinante negli ultimi metri, aumentando il peso della sua presenza attraverso gol e occasioni create. Il Franchi potrebbe così diventare il palcoscenico della sua occasione dal primo minuto, come riferisce La Repubblica.
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