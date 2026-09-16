Tuttonapoli Anguissa out anche contro la Fiorentina? Il piano di Allegri per sostituirlo

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La situazione di Frank Anguissa resta l'incognita principale in casa Napoli a quattro giorni dalla trasferta contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi (in programma domenica 20 settembre alle ore 15:00). Il centrocampista camerunese ha svolto un lavoro differenziato in palestra. Ha già saltato gli impegni contro Arsenal e Bologna. Lo staff medico azzurro lo valuterà giorno per giorno fino alla partenza di domenica per Firenze, ma la sua presenza resta fortemente in dubbio.

Il Napoli se Anguissa non dovesse farcela

Con il forfait eventuale di Anguissa, Allegri si orienta verso la conferma del 4-2-3-1. In cabina di regia la coppia di mediani sarà composta da Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, intesa già collaudata per garantire palleggio e schermathura difensiva. Nel tridente alle spalle di Rasmus Højlund confermato Kevin De Bruyne nel ruolo di trequartista centrale con licenza d'inventare, mentre sulle corsie esterne resta aperto il ballottaggio per completare il reparto offensivo.