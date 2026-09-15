Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la Coppa Italia in chiaro

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la Coppa Italia in chiaroTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

Tanto calcio in tv nella giornata di martedì 15 settembre. Il programma si apre alle 18 con Genoa-Südtirol di Coppa Italia, mentre alle 21 spazio a Fiorentina-Pisa, entrambe in diretta su Italia 1. Numerosi anche gli appuntamenti con la Serie C su Sky e NOW, oltre alle sfide internazionali: in campo Arsenal, Liverpool, Real Madrid e Ajax. Di seguito la programmazione completa.

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

18.00 Genoa-Sudtirol (Coppa Italia) - ITALIA 1

18.30 Picerno-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

18.30 Crotone-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 252) e NOW

18.30 Giugliano-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 253) e NOW

18.30 Casertana-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 254) e NOW

19.00 Rayo Vallecano-Espanyol (Liga) - DAZN

20.00 Alaves-Valencia (Liga) - DAZN

20.00 Ajax-Willem II (Eredivisie) - COMO TV

20.45 West Ham-Fulham (Carabao Cup) - COMO TV

21.00 Fiorentina-Pisa (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Bari-Potenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

21.00 Barletta-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW

21.00 Foggia-Savoia (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 253) e NOW

21.00 Casarano-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

21.00 Scafatese-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

21.00 Cavese-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

21.00 Ipswich-Arsenal (Carabao Cup) - COMO TV

21.00 Liverpool -Tottenham (Carabao Cup) - COMO TV

21.30 Elche-Real Madrid (Liga) - DAZN