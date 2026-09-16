Influencer in tribuna? Wimbledon dice stop: niente accrediti dopo le recenti polemiche
Wimbledon dice stop agli accrediti specifici per influencer e content creator a partire dall’edizione 2027. La decisione dell’All England Club arriva dopo le polemiche degli US Open, dove la USTA aveva accreditato circa 100 influencer, il doppio rispetto al 2025. A New York non sono mancati episodi controversi, tra ring light accese durante le partite e contenuti social realizzati dagli spalti, riferisce La Gazzetta dello Sport.
Wimbledon cambia strada dopo i casi degli US Open
Tra gli episodi più discussi quello avvenuto durante Osaka-Zakharova, quando il giudice di sedia è intervenuto per limitare le distrazioni provenienti da una suite alle spalle del campo. Naomi Osaka ha chiesto maggiore rispetto per il tennis, mentre Coco Gauff si è detta favorevole all’apertura ai creator purché vengano informati sulle regole da seguire. Dal 2027 gli influencer potranno comunque assistere a Wimbledon acquistando i normali biglietti.
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