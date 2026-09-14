Record storico per il calcio italiano: per la prima volta nessuno 0-0 in 4 giornate

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Serie A e Serie B, dato storico dopo quattro giornate: non c’è stato ancora nessuno 0-0. Non era mai successo prima d'ora

Un dato inedito accomuna l’avvio di stagione di Serie A e Serie B. Come evidenziato da Opta, per la prima volta nella storia nessuna partita delle prime quattro giornate dei due campionati si è conclusa con il risultato di 0-0. Gol e spettacolo, dunque, hanno caratterizzato tutti gli incontri disputati finora nella massima serie e nel torneo cadetto. Un primato che testimonia un avvio di stagione particolarmente prolifico, anche grazie al nuovo regolamento arbitrale.

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