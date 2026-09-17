Circumvesuviana, cambia tutto dal 17 ottobre: 280 corse al giorno e 10 nuovi treni
Circumvesuviana, dal 17 ottobre più corse, nuovi orari e dieci nuovi treni ETR 300.
Novità importanti per la Circumvesuviana: dal 17 ottobre entrerà in vigore il nuovo orario delle Linee Vesuviane EAV, basato su una frequenza di 30 minuti al posto degli attuali 36. L’offerta salirà a 280 corse giornaliere, con 68 collegamenti Napoli-Sorrento, 66 Napoli-Torre Annunziata, 58 Napoli-Poggiomarino, 60 Napoli-Sarno e 28 Volla-Baiano.
Circumvesuviana, arrivano 10 nuovi treni ETR 300
Il piano prevede anche l’ingresso nella flotta di 10 nuovi ETR 300, nell’ambito di una fornitura complessiva di 56 convogli. I nuovi treni sono progettati per aumentare affidabilità, sicurezza ed efficienza energetica. Sulle principali direttrici saranno inoltre introdotti gli orari mnemonici, con partenze sempre agli stessi minuti dell’ora per rendere il servizio più semplice da consultare.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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