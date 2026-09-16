Cena di squadra a Posillipo, sedici azzurri insieme: i dettagli
Serata speciale per i giocatori del Napoli dopo la vittoria conquistata contro il Bologna in Serie A e in vista della delicata trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Ben sedici calciatori azzurri si sono ritrovati fuori dal campo per una cena di squadra al Llamame Fusion Restaurant, nel centro di Napoli, approfittando della serata per trascorrere qualche ora insieme.
Napoli, da Di Lorenzo a Favasuli: gli azzurri presenti alla cena
Tra i presenti anche l’infortunato Luca Marianucci e il nuovo arrivato Costantino Favasuli, oltre a capitan Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara, Leonardo Spinazzola, Matteo Politano, David Neres e Vanja Milinkovic-Savic. Dopo il successo in campionato, nel gruppo sono tornati sorrisi e serenità: la cena rappresenta un ulteriore momento di unione in vista dei prossimi impegni stagionali.
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