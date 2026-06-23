Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue il Mondiale, in campo Portogallo e Inghilterra
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In questo martedì 23 giugno proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, entrati nel vivo del secondo turno della fase a gironi. Dopo le due partite di stanotte - Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria - toccherà al Portogallo contro l'Uzbekistan alle ore 19:00, mentre alle 22:00 scenderà in campo l'Inghilterra contro il Ghana. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA
MARTEDÌ 23 GIUGNO
19.00 Portogallo-Uzbekistan (Mondiali) - DAZN
22.00 Inghilterra-Ghana (Mondiali) - DAZN e RAI 1
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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