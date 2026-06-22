Calcio in Tv, le gare di oggi: tornano in campo Argentina e Francia

Calcio in Tv, le gare di oggi: tornano in campo Argentina e FranciaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Mondiali 2026 in tv: orari e dirette di Argentina, Francia e le altre sfide.

Nuova giornata dei Mondiali 2026. Stasera alle 19 andrà in scena la sfida tra i Campioni del Mondo dell'Argentina e l'Austria, in esclusiva sulle piattaforme Dazn e Prime Video. Alle 23, poi, toccherà al match tra Francai e Iraq, in questo caso la diretta sarà in chiaro anche sulla Rai. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 22 GIUGNO

19.00 Argentina-Austria (Mondiali) - DAZN e RAI 1

23.00 Francia-Iraq (Mondiali) - DAZN

MARTEDI' 23 GIUGNO

02.00 Norvegia-Senegal (Mondiali) - DAZN

05.00 Giordania-Algeria (Mondiali) - DAZN