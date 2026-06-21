Tottenham, follie per Tonali: pronta offerta choc per l'ex Milan

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Il Tottenham è pronto a tornare all’assalto per Sandro Tonali. Dopo una prima proposta respinta dal Newcastle nei giorni scorsi, il club londinese starebbe preparando un rilancio importante, con l’obiettivo di superare la soglia degli 80 milioni di sterline e convincere il club a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative. Il centrocampista italiano continua a essere una delle priorità del mercato degli Spurs, intenzionati a rafforzare la mediana con un profilo di assoluto livello internazionale.

Tonali apre agli Spurs, il Tottenham accelera

Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, l’operazione potrebbe registrare sviluppi significativi nelle prossime settimane. Tonali avrebbe infatti dato segnali di apertura al trasferimento, elemento che potrebbe favorire l’avanzata del Tottenham nella corsa al giocatore. Il club inglese è determinato ad affondare il colpo e sta valutando una nuova offerta capace di avvicinarsi alle richieste del Newcastle.

L’interesse degli Spurs si inserisce in una strategia di mercato ambiziosa, con la volontà di mettere a disposizione di Roberto De Zerbi una squadra sempre più competitiva.