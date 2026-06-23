Prima pagina Messi show, La Gazzetta dello Sport: "Leo pazzesco!"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura della propria prima pagina a Lionel Messi, autore di un'altra prestazione straordinaria al Mondiale. “Messi pazzesco” è il titolo scelto dal quotidiano per esaltare la doppietta del campione argentino, ancora una volta decisivo e capace di trascinare la propria squadra con giocate di altissimo livello. Una prova che conferma il fuoriclasse dell'Albiceleste tra i protagonisti assoluti della competizione.

Conte ct e Maldini dt: prende forma la nuova Italia

In primo piano anche il futuro della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato dalla Rosea, starebbe prendendo forma una nuova struttura tecnica con Antonio Conte indicato come principale candidato alla panchina azzurra e Paolo Maldini destinato al ruolo di direttore tecnico. Il progetto sarebbe legato alla possibile elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, scenario che potrebbe aprire una nuova fase per il calcio italiano. L'obiettivo sarebbe quello di rilanciare la Nazionale attraverso figure di grande esperienza e prestigio internazionale, affidando a Conte la gestione del gruppo e a Maldini un ruolo strategico nella programmazione tecnica. Un'ipotesi che alimenta il dibattito e che potrebbe rappresentare una svolta significativa per il futuro dell'Italia calcistica.