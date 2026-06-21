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Italiani al Mondiale, Il Mattino: "Ancelotti ok, Montella ko"

Italiani al Mondiale, Il Mattino: "Ancelotti ok, Montella ko"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

La Nazionale azzurra non partecipa al Mondiale ma ci sono alcuni allenatori italiani presenti, ne parla Il Mattino nella prima pagina odierna: "Ancelotti ok, Montella ko. Il Mondiale degli italiani: Carletto sorride, Vincenzo è già fuori". Di seguito la prima pagina integrale.