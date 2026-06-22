Politano si gode le vacanze in Cilento: ecco dove è stato avvistato

Politano si gode le vacanze in Cilento: ecco dove è stato avvistatoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:00Brevi
di Antonio Noto
Politano in vacanza ad Agropoli: relax in famiglia prima del ritorno al Napoli.

Terminate le fatiche di una stagione intensa con la maglia del Napoli, Matteo Politano si sta godendo un periodo di meritato riposo insieme alla propria famiglia. La mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali ha anticipato le sue vacanze estive, che il numero 21 azzurro ha scelto di trascorrere ancora una volta nel proprio Paese.

Agropoli meta scelta da Politano per il relax estivo

L'esterno del Napoli è stato infatti avvistato ad Agropoli, località del Cilento molto apprezzata per il mare e le bellezze naturali. Qualche giorno di tranquillità prima di ricaricare le energie in vista della nuova stagione, che vedrà Politano nuovamente protagonista agli ordini di Massimiliano Allegri nel nuovo corso azzurro.