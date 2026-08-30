Ufficiale

Napoli-Como 1-2, la Lega premia Baturina come MVP della sfida

Napoli-Como 1-2, la Lega premia Baturina come MVP della sfida
Oggi alle 20:45Brevi
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-2 il match del Maradona tra Napoli e Como. La Lega Serie A premia Martin Baturina come MVP della sfida: il croato segna il gol che sblocca la partita e fornisce una prestazioni di giocate importanti, guadagnandosi così il Panini Player of the Match.