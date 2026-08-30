Si rivede Neres dopo più di 7 mesi! Entra il brasiliano insieme a Lucca

Si rivede Neres dopo più di 7 mesi! Entra il brasiliano insieme a LuccaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:15Brevi
di Davide Baratto

Si rivede in campo David Neres dopo più di 7 mesi: a gennaio quel maledetto infortunio alla caviglia che lo costrinse all'intervento chirurgico, a fine agosto può finalmente tornare a calcare il prato verde. Il brasiliano viene chiamato in causa da Max Allegri all'80' con il Napoli sotto 2-1 contro il Como, insieme a lui spazio anche per Lorenzo Lucca. Escono Hojlund e Anguissa.