Calcio in Tv, le gare di oggi 31 agosto: due posticipi di Serie A, ma anche l'Arsenal
I postici della Serie A, ma non solo. Anche la Liga, l'Arsenal sfidante del Napoli e la serie C in questo lunedì. Di seguito tutta la programmazione e dove vedere le gare di oggi lunedì 31 agosto.
LUNEDÌ 31 AGOSTO - TUTTO IL CALCIO IN TV
16.45 Fiorentina-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
16.45 Monza-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
18.30 Lecce-Roma (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
19.30 Osasuna-Getafe (Liga) - DAZN
20.30 Novara-Folgore Caratese (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT(canale 257) e NOW
20.45 Atalanta-Bologna (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Treviso-Lecco (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.45 Renate-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
20.45 Desenzano-Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
20.45 Albinoleffe-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
21.00 Aston Villa-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.15 Benfica-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN
21.30 Barcellona-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
21.30 Celta II-Castellon (Segunda Division) - DAZN
Serie A Enilive 2026-2027
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|Inter
|Napoli
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