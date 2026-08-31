Calcio in Tv, le gare di oggi 31 agosto: due posticipi di Serie A, ma anche l'Arsenal

Calcio in Tv, le gare di oggi 31 agosto: due posticipi di Serie A, ma anche l'ArsenalTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Redazione Tutto Napoli.net

I postici della Serie A, ma non solo. Anche la Liga, l'Arsenal sfidante del Napoli e la serie C in questo lunedì. Di seguito tutta la programmazione e dove vedere le gare di oggi lunedì 31 agosto.

LUNEDÌ 31 AGOSTO - TUTTO IL CALCIO IN TV

16.45 Fiorentina-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.45 Monza-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

18.30 Lecce-Roma (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

19.30 Osasuna-Getafe (Liga) - DAZN

20.30 Novara-Folgore Caratese (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT(canale 257) e NOW

20.45 Atalanta-Bologna (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Treviso-Lecco (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.45 Renate-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

20.45 Desenzano-Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW

20.45 Albinoleffe-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW

21.00 Aston Villa-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.15 Benfica-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN

21.30 Barcellona-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

21.30 Celta II-Castellon (Segunda Division) - DAZN