Sondaggio - Il Como batte il Napoli al Maradona, chi salvi tra gli azzurri? Vota qui

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Oggi alle 20:45Brevi
di Daniele Rodia

Termina sul risultato di 1-2 il match del Maradona tra Napoli e Como. Prima Baturina e poi Douvikas decidono la gara del Maradona. Chi salvi tra gli azzurri? Vota qui il sondaggio!