Cannavaro: "Sarri traditore? Mi fa più effetto vedere Conte all'Inter. Ho trovato Hamsik in difficoltà..."

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Sarri è un traditore per i tifosi? Da allenatore dico che un professionista deve andare dove ti chiedono e dove ti vogliono. Mi fa più effetto vedere Conte sulla panchina dell'Inter che Sarri a Torino. Hamsik? L'ho trovato un po' in difficoltà in Cina. Può succedere se vieni in questo campionato e pensi che tutto sia semplice: non è così purtroppo. Ora però si sta riprendendo e farà bene".