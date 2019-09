Castelvolturno, ripresa la preparazione: terapie per Insigne, differenziato per Tonelli e primo giorno per Llorente

Il Napoli di Ancelotti torna a lavorare a Castelvolturno. Di seguito il report pubblicato dal sito ufficiale del club: "Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà il 15 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A.

Primo giorno di allenamento per Fernando Llorente che ha svolto lavoro completo col gruppo. La squadra si è allenata sul campo 1, arricchita da elementi della Primavera considerata l'assenza dei 13 azzurri impegnati con le Nazionali. Avvio sessione con torello, con il gruppo distribuito su due metà campo.

Di seguito lavoro tecnico con l'utilizzo di sagome. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto.

Insigne, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per indisposizione dopo il problema muscolare accusato contro la Juventus, ha fatto terapie. Differenziato per Tonelli. Domani la squadra tornerà in campo al mattino".