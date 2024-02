"Cavani vittima di una fattura": l'astrologo spiega il flop del Matador al Boca

L'esperienza di Edinson Cavani al Boca Juniors non sta andando come sperato.

L'esperienza di Edinson Cavani al Boca Juniors non sta andando come sperato. Dal suo arrivo in Argentina, il Matador ha segnato la miseria di 3 reti in 19 partite. In questo 2024 l'attaccante è ancora a secco dopo tre partite giocate, di cui solo una da titolare.

Secondo quanto riferisce l'astrologo Giorgio Armas, Cavani sarebbe vittima di una fattura. Intervenuto ai microfoni di Olé ha dichiarato: "Cavani è stato colpito da magia nera. Ha un bell'aspetto, le previsioni degli astri erano dalla sua parte e non è possibile che non faccia gol. Per questo penso che sia stato vittima di un sortilegio".

Armas si è poi appellato al quotidiano argentino, affinché i tifosi lo aiutino a guarire prima del Superclasico in programma contro il River Plate domenica alle 21 italiane: "Siamo messi molto male. A livello di energia siamo molto bassi. Mio Dio. Con il Lanús è stato pazzesco. Spero che nel superclásico le cose si vedano e avremo una partita decente. Ho bisogno che le persone diano forza per risolleverlo. La gente deve aiutarmi. Non dobbiamo criticare, dobbiamo unirci".