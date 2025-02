Che fatica per l'Inter! Col Genoa il peggior primo tempo della stagione

L'Inter sta faticando e non poco contro il Genoa. Al termine dei 45 minuti a San Siro, la squadra di Inzaghi non è riuscita a sbloccare il risultato ma non solo: praticamente mai è stata pericolosa. In termini statistici è il peggior primo tempo della stagione dei nerazzurri: mai erano andati all'intervallo con un numero così basso di gol attesi, solo 0.18xG, e zero tiri in porta. A riportare il dato è Dazn.