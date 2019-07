Chelsea, lezione esemplare contro il razzismo: tifoso escluso a vita da Stamford Bridge

Una punizione esemplare del Chelsea contro il razzismo, come riportato da gazzetta.it: "Il calcio inglese rimane avanti anni luce a quello italiano anche a livello di civiltà. Lo dimostra il Chelsea, che ha deciso di punire sei persone responsabili di comportamenti razzisti con il divieto di accedere a Stamford Bridge. I fatti risalgono alla partita dello scorso dicembre contro il Manchester City. Nello spiegare le sanzioni adottate, il club londinese ha precisato di aver voluto attendere le indagini della polizia per non interferire. Pur prendendo atto e rispettando la decisione presa dall’autorità giudiziaria di non procedere con accuse penali nei confronti dei sei, il Chelsea ha deciso di sanzionare i responsabili.

Nel dettaglio, spiega la società, uno pseudo tifoso è stato definitivamente escluso da Stamford Bridge “per l’uso di un linguaggio razzialmente offensivo e per un comportamento minaccioso e aggressivo”. “Noi non dobbiamo chiederci se sia stato commesso un reato - ha spiegato il club in una nota - ma piuttosto se l’individuo abbia agito in violazione dei termini e delle condizioni di emissione dei biglietti”. Medesima considerazione per le altre cinque persone, che non potranno accedere allo stadio per periodi compresi tra uno e due anni.