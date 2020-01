Chiesa sfata il tabù al San Paolo, il gol gli mancava da quasi tre mesi

Federico Chiesa trova nuova linfa al San Paolo. Dopo la vittoria conquistata contro il Napoli di Gattuso, per l'attaccante viola - oltre ad una prestazione positiva - c'è da sottolineare anche il tabù sfatato in casa azzurra: Chiesa, infatti, non segnava da ben 80 giorni, 25 tiri e zero gol nelle ultime prestazioni con la maglia viola.