"Ci vediamo a Foggia!", i rossoneri annunciano ritorno di Zeman

TuttoNapoli.net © foto di Federico Gaetano Il più romantico dei ritorni. Il terzo, per l'esattezza: Zdenek Zeman potrebbe guidare il Foggia in Serie C nella prossima stagione. Un indizio social arriva proprio dal club pugliese, che pochi minuti fa ha postato su Twitter una foto del boemo con a corredo il commento "Ci vediamo a Foggia!" e l'hashtag #CertiAmoriNonFinisconoMai.