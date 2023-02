Clamoroso a Benevento: Vigorito rischia la Serie C e caccia sia Cannavaro che Foggia!

Il patron, furioso e preoccupato dopo la sconfitta odierna, era pronto a scendere in campo per dare la scossa ad una squadra in costante involuzione

TuttoNapoli.net Il presidente Vigorito ha esonerato Pasquale Foggia e Fabio Cannavaro. Stando a quanto filtra c'è stato un lungo confronto negli spogliatoi tra il presidente, l'ormai ex direttore sportivo, lo staff tecnico e la squadra. Sia Foggia che Cannavaro sono stati i più bersagliati dalla tifoseria nel corso delle contestazioni successive al triplice fischio. Si era parlato anche di possibili dimissioni, un po' come accadde all'indomani del pesante ko di Como.