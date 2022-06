Clamoroso dall'Inghilterra - C'è il Chelsea in pole per Neymar: può essere il dopo Lukaku

Dall'Inghilterra sono sicuri: il Chelsea è in pole position in caso di addio di Neymar al PSG

© foto di Federico Titone

Dall'Inghilterra sono sicuri: il Chelsea è in pole position in caso di addio di Neymar al PSG. Lo scrive il Daily Star, che spiega come dopo l'addio di Lukaku, che si unirà all'Inter nei prossimi giorni, i Blues del nuovo presidente Boehly vorrebbero ricostruire il reparto avanzato e sarebbero pronti a presentare un'offerta al PSG per il brasiliano, che ha il contratto in scadenza nel 2026 e che dal primo luglio rinnoverà automaticamente fino al 2027.