Clamoroso, il governo britannico sanziona Abramovich: beni congelati e non può vendere il Chelsea

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Clamorosa notizia che arriva dal Regno Unito. Il Times riporta in questi minuti che Roman Abramovich, proprietario del Chelsea, è stato sanzionato dal governo britannico con il congelamento dei suoi beni nel Regno Unito, incluso il suo portafoglio immobiliare multimilionario e il Chelsea Football Club.

All'oligarca sarà formalmente impedito di viaggiare nel Regno Unito e di condurre transazioni finanziarie con qualsiasi individuo o azienda in questo paese.

Il Chelsea riceverà una licenza per consentirgli di continuare con "attività legate al calcio" in modo che le partite possano essere regolarmente disputate. Tuttavia, non potrà vendere il club. L'annuncio lascia di fatto il club, che l'anno scorso ha vinto la Champions League, nel limbo.