Clamoroso Mondiale per club: scaduto oggi il bando per i diritti TV, ma nessuna offerta

Il nuovo Mondiale per club voluto dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino non ha ancora una TV che lo trasmetta. Come scritto da Calcio e Finanza, è scaduta questa mattina, alle 11, la deadline per presentare offerte dai soggetti interessati per l'Europa e l'Africa subsahariana, relative alle edizioni del 2025 - la prima - e del 2029.

Allo stato attuale, nessun soggetto ha però avanzato alcuna proposta. Uno stallo che non riguarda soltanto l'Europa - che resta comunque il mercato di riferimento - ma per tutto il mondo. Ferma anche l'ipotesi di un accordo con Apple, che sembrava interessata ad accaparrarsi l'evento e al momento ha fatto registrare un passo indietro.

Infantino dovrà quindi aspettare ancora, per avere e fare chiarezza su un tema cruciale. Gli incassi derivanti dalla cessione dei diritti TV, del resto, dovrebbero essere alla base del montepremi: se inizialmente si era ipotizzata una base di partenza da 50 milioni di euro per ciascun club partecipante - in Italia il tema interessa Inter e Juventus - allo stato attuale non vi è nessuna certezza al riguardo. Come su nessun altro aspetto della nuova competizione, della quale si conoscono soltanto nome e logo: ignoti la data e le modalità del sorteggio, il format per quanto riguarda le teste di serie, le città e gli stadi in cui il mondiale si dovrebbe disputare.