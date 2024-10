Clamoroso Ranieri: può tornare ad allenare in Serie B

Stando a quanto riportato da Tuttosport il suo nome sarebbe nei pensieri della dirigenza del Catanzaro in Serie B

"Un ritorno in panchina? Non lo so, non lo so... la voglia è tanta. Vediamo, siamo alla finestra" ha raccontato nei giorni scorsi Claudio Ranieri in merito ad un clamoroso ritorno dopo l'addio fra le lacrime di Cagliari dello scorso maggio.

Qualcosa, però, potrebbe presto cambiare per davvero per il 73enne tecnico romano. Stando a quanto riportato da Tuttosport il suo nome sarebbe nei pensieri della dirigenza del Catanzaro in Serie B, dove Fabio Caserta finora ha convinto a sprazzi, tanto da raccogliere appena 9 punti in 9 giornate.

Per Ranieri il giallorosso delle Aquile del Sud non sarà alla pari di quello della Roma, ma quasi. In Calabria ha, infatti, vissuto otto stagioni da calciatore (5 in A e 3 in B) per 225 presenze e 6 gol totali.