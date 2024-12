"Come Mertens a Napoli", Baldini e il paragone con un giocatore del Pescara

vedi letture

In Serie B c'è un giocatore paragonato a Mertens per il ruolo. Si tratta di Merola del Pescara. Ne ha parlato il tecnico Silvio Baldini in conferenza stampa. “Vergani? Si va verso l’anno nuovo, per questo ho provato Merola come attaccante centrale, ma anche Arena può trovare spazio. Merola da 9 è un po' come Mertens nel Napoli di Sarri”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).