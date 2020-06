Compleanno in casa Napoli, Manolas compie 29 anni: gli auguri di ADL e del club

Classe 1991, Kostas Manolas compie oggi 29 anni. Fermo ai box a causa di un problema fisico, il difensore greco non è sceso in campo ieri, ma oggi ha un doppio motivo per festeggiare. Ecco gli auguri della SSC Napoli: "Compleanno in casa azzurra. Kostas Manolas compie 29 anni. Il difensore azzurro è nato il 14 giugno del 1991 a Naxos (Grecia). A Manolas vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.