Conte, dopo il Real cambia idea anche il Tottenham? Gli Spurs su un altro allenatore

(ANSA) - LONDRA, 02 GIU - C'è anche il nome di Antonio Conte nella ristretta cerchia dei candidati per la panchina del Tottenham. Ma l'ex allenatore dell'Inter, al pari del tecnico dell'Ajax Erik Ten Haag - scrive oggi il tabloid Sun - sarebbe comunque una seconda scelta perché in cima ai desideri del patron degli Spurs, Daniel Levy, ci sarebbe Mauricio Pochettino. Secondo il quotidiano francese Liberation il tecnico argentino, licenziato dal Tottenham 18 mesi fa, avrebbe chiesto al Paris Saint Germanin di essere liberato proprio per tornare a Londra. Ma almeno per il momento il direttore generale dei parigini, Leonardo, si sarebbe opposto, ricordandogli il contratto appena rinnovato fino al 2023. (ANSA).